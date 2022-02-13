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13 февраля 22, 09:55
Tesla отзывает полмиллиона автомобилей: что произошло
Tesla
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Отзыв затрагивает электромобили Tesla Mode 3 2017-2022 годов выпуска

Американская компания Tesla приняла решение отозвать почти 580 тысяч своих электромобилей в связи с риском испуга у пешеходов. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Причиной отзыва более чем полумиллиона электромобилей Tesla стала функция "Boombox", позволяющая проигрывать различные звуки и мелодии через внешний динамик PWS (система предупреждения пешеходов). Посторонние звуки, издаваемые системой, могут "затенять" предупреждающие сообщения.

Отмечается, что отзыв затрагивает электромобили Tesla Mode 3 2017-2022 годов выпуска, а также Tesla Model X, Model Y и Model S, сошедшие с конвейера с 2020 года по настоящее время. Проблема будет решена путем обновления "по воздуху" программной прошивки, которое и отключит злосчастную функцию.

Напомним, более 800 тысяч электрокаров Tesla попадают под отзывную кампанию. Причина - неисправность индикаторов незастегнутых ремней безопасности. При включенном зажигании и наличии в салоне непристегнутого водителя, машина не подает никаких звуковых сигналов.

Кроме того, глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму $963 млн. Американский миллиардер "скинул" акции, чтобы для покрытия налоговых расходов по сделкам.
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