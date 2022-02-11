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АвтоМото
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10 февраля 22, 23:16
Из каких стран привозили в Украину б/у автомобили в 2021 г
авто
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Большинство автомобилей с пробегом в 2021 году импортировали из стран Европейского Союза. Доля машин из Америки оказалась вдвое меньше.
В прошлом году украинцы привезли из-за границы более 600 тысяч подержанных легковушек. Этот показатель оказался рекордным для украинского авторынка, сообщил Институт исследований авторынка.

При этом в сервисных центрах МВД номерные знаки в 2021 году впервые получили 533 тысяч машин с пробегом. Разницу между фактически растаможенными и зарегистрированными легковушками можно объяснить разницей во времени между таможенным оформлением и постановкой на учет. Иногда очередь растягивается на несколько недель, и часть автомобилей, оформленных в декабре, встали на учет уже в январе 2022 года.

Также часть машин регулярно привозят под разборку, то есть для дальнейшего разукомплектования на запчасти. Регистрировать такие автомобили нет смысла, поэтому количество импортируемых ТС в статистике Гостаможслужбы всегда несколько больше, чем количество впервые зарегистрированных машин в Сервисных центрах МВД.

Пик импорта б/у автомобилей из-за границы пришелся на период июля-ноября, когда продолжалась «легализация» так называемых «евроблях». Таких машин оформили более 86 тысяч. Абсолютное их большинство было привезено из стран Евросоюза, поэтому самая большая часть «европейцев» была зафиксирована именно в этот период — 78% в октябре.

Однако по окончании периода льготного таможенного оформления доля автомобилей из Европы уменьшилась незначительно и остановилась на отметке 73%. Для сравнения, в январе 2021 года доля автомобилей с ЕС была на уровне 49%, а в феврале — 59%. Доля машин из Америки (США, Канада, Мексика) составила 41% в январе и 22% в декабре. Таким образом, с начала года доля машин из ЕС выросла и по итогам 2021 составляет 65,8% от общего количества (397 тысяч машин).

Страны, из которых чаще всего привозили б/у автомобили в 2021 году

США — 158 тыс. шт. (26.1%)
Польша — 123 тыс. шт. (20.3%)
Германия — 76 тыс. шт. (12.5%)
Литва — 72 тыс. шт. (11.8%)
Эстония — 26 тыс. шт. (4.2%)
Чехия — 14 тыс. шт. (2.3%)
Южная Корея — 14 тыс. шт. (2.3%)
Словакия — 12 тыс. шт. (1.9%)
Венгрия — 10 тыс. шт. (1.7%)
Грузия — 10 тыс. шт. (1.6%)
Другие страны — 92 тыс. шт. (15.2%) 

Как объяснили авторы исследования, Польша, Литва, Эстония, Словакия и Венгрия в основном выполняют роль «транзитных зон» на пути подержанных легковушек из Западной Европы. А через Грузию в Украину привозят автомобили из Америки, Южной Кореи и Японии, в меньшей степени из Европы. Работает такая бизнес-модель благодаря лояльным законам и невысоким налогам в стране

Самые популярные б/у автомобили из Европы в 2021 году

Volkswagen Golf — 25 450 шт.
Skoda Octavia — 23 962 шт.
Volkswagen Passat — 23 834 шт.
Renault Megane — 19 540 шт.
Renault Scenic — 12 840 шт.
Opel Zafira —  12 331 шт.
Opel Astra — 11 610 шт.
Ford Focus — 10 025 шт.
Skoda Fabia — 9 848 шт.
Audi A4 — 8 236 шт.

Самые популярные б/у автомобили из Америки в 2021 году

Volkswagen Jetta — 7 199 шт.
Volkswagen Passat — 6 833 шт.
Ford Fusion — 6 620 шт.
Ford Focus — 6 375 шт.
Ford Escape — 4 831 шт.
Dodge Journey — 4 137 шт.
Nissan Rogue — 3 510 шт.
Jeep Compass — 3 342 шт.
Jeep Cherokee — 3 267 шт.
Ford Fiesta — 2 847 шт.

Популярность машин из Европы, рассказали в Институте исследований авторынка, обусловлена ​​в первую очередь географическим положением Украины. Привезти автомобиль из Европы быстрее и проще, чем доставить из Америки. Кроме того, в Европе гораздо больше шансов купить «не битую» машину. Покупатели «американских» машин видят для себя другие преимущества — «свежий» год, выгодную цену, меньший пробег и богатую комплектацию. 

Источник: autonews
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