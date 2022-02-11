В Украине начали выпускать бензин А-98

«Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. т готов к отгрузке на АЗС. Топливо произведено в полном соответствии с ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС», — сообщила Укртатнафта.





Как уточнили в компании, возможность выпустить бензин высокого качества появилась благодаря технической модернизации Кременчугского НПЗ. А именно, в результате запуска в 2020 году установки низкотемпературной изомеризации и замены на установках каталитического риформинга каталитических систем в 2021 году.









Сертификаты Укртатанфты на бензин А-98





В 2021 году в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы. Начиная с 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала железнодорожные поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину через свою территорию.



