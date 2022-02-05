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4 февраля 22, 23:50
Бензин в Украине взлетел в цене
заправка
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Розничные сети АЗС существенно повысили цены на бензин и дизельное топливо. Расчетные цены для бензина поднялись до 30,84 гривен за литр.

В Украине автозаправочные станции могут продавать бензин А-95 не дороже 35,84 гривен за литр, а дизель - не выше 35,30 гривен за литр. Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости топлива, на основании которых АЗС будут устанавливать наценку на топливо.

Так, расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр.

Для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

То есть, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на автозаправках не может превышать 35,84 гривен за литр, дизеля - 35,30 гривен за литр.

Отметим, Кабмин регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо с весны прошлого года. Постановлением правителсьтва была введена максимальная розничная наценка в размере пяти гривен на бензин и семи гривен на дизтопливо.

Как сообщалось ранее, в Украине за год автогаз подорожал на 50%. При этом бензин А-92 вырос в цене на 24%, а дизельное топливо - на 23%.
Korrespondent
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