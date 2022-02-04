Рынок электромобилей за 2021 год вырос более чем вдвое

Международное энергетическое агентство (IEA) оценило рынок автомобилей по итогам 2021 года и пришло к выводу, что доля электромобилей за год увеличилась более чем вдвое — с 4,11% до 8,57%.





В 2021 году поставки электромобилей составили 6,6 млн штук против 3 млн в 2020 году и 2,2 млн в 2019 году. Иными словами, динамика впечатляет. Если в 2019 году на электрические модели приходилось всего 2,5% общих поставок, то в 2020 году их доля увеличилась до 4,1%, а в 2021 года — почти до 9%. В IEA предполагают, что рынок электромобилей мог вырасти еще сильнее, если бы не глобальный дефицит чипов и перебои в цепочке поставок комплектующих и сырья, которые наблюдались на протяжении всего 2021 года и обернулись для автопроизводителей многомиллиардными потерями.













Динамика продаж и доля рынка электромобилей, 2010-2021 гг. График: IEA





Среди ключевых факторов успеха электромобилей IEA выделяют выпуск большего числа моделей разных брендов, расширение инфрастуктуры зарядных станций, улучшение аккумуляторов, законодательные инициативы по отказу от машин с ДВС и программы субсидирования для электромобилей, действующие в разных странах.





Если помните, ЕС хочет полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году. Если говорить об отдельных странах, Великобритания намерена запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года. Эти же сроки обозначила Калифорния и Канада. На 2030 год нацелились Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. А Норвегия, где и так уже продают больше электрических, чем ДВС-автомобилей, преуспела в этом вопросе больше остальных — предполагается, что последний топливный автомобиль в этой стране будет продан уже в апреле 2022 года.





По оценке IEA, уже сейчас в мире ездит около 16 миллионов электромобилей, которые суммарно потребляют примерно 30 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно годовому объему электроэнергии, вырабатываемой Ирландией.





Продажи электромобилей, как правило, выше в конце года. В 2021 году продажи в декабре более чем в два с половиной раза превышали продажи в январе на трех ведущих рынках (США, Китай, Европа). При этом на протяжении всего 2021 года ежемесячные продажи электромобилей неизменно были как минимум на 50% выше, чем в аналогичном месяце 2020 года.









Ежемесячные продажи электромобилей на основных рынках (Китай, США, Европа), 2021 г. по сравнению с 2020 г.





Самые высокие темпы роста продемонстрировал Китай — там поставки электромобилей выросли втрое год к году, до 3,4 млн штук. Самая популярная модель на китайском рынке — ситикар местного производителя Wuling HongGuang Mini EV за $4500. В Европе продажи электромобилей выросли почти на 70% — до 2,3 млн штук. Но здесь стоит учитывать, что из этого числа пришлась на подключаемые гибриды (PHEV). В тройке самых прогрессивных — Норвегия (доля электромобилей в общем объеме — 72%), Швеция (45%) и Нидерланды (30%). США по темпам электрификации заметно отстают от Китая и Европы — там за 2021 годы продали чуть более полумиллиона. С другой стороны, это более чем вдвое больше, чем в 2020 году.









Топ-5 крупнейших мировых производителей электромобилей по регионам в 2021 году





Среди производителей в глобальном масштабе лидером остается Tesla — компания Илона Маска отгрузила в 2021 году без малого 1 млн машин, но американский производитель заметно сдал позиции в Европе и Китае. На втором месте находится немецкий концерн Volkswagen Group с объемом продаж 763 тыс., а замыкает тройку китайская BYD — 598 тыс. Но здесь важно учитывать, что у Tesla нет гибридов PHEV, она продает только батарейные электромобили (BEV), а младший седан Model 3 пока остается единственным электромобилем в мире, преодолевшим отметку в 1 миллион проданных единиц. Не исключено, что в этом году общий тираж Model 3 перевалит за 2 млн.





***

В последнем квартале 2021 года компания произвела более 300 тыс. машин и продала за весь год почти 1 млн (это абсолютные рекорды). Ожидается, что в 2022 году Tesla выйдет на выпуск 1,6 млн машин.





Tesla выпустила в минувшем квартале более 300 тыс. машин и продала за весь год более 936 тыс. (это абсолютные рекорды)