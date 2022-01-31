Названа стоимость проезда по первой платной дороге в Украине

Стоимость проезда по первой концессионной автомагистрали в Украине, которая соединит города Краковец и Ровно, проходя через Львов и Броды, составит около 8 евроцентов за километр (2,5 грн). Об этом сообщает Forbes Украина.

Как отметил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко, полная протяженность платной дороги примерно 280 километров. Стоимость полного проезда по концессионной автомагистрали составит около 700 гривен.

Сообщается, что у платной дороги будет бесплатная альтернатива.

Технико-экономическое обоснование проекта выполнила за свой счет компания Автомагистраль-Юг. Но выбрать концессионера/инвестора можно будет только после принятия законопроекта о концессиях. Тогда можно будет объявить конкурс, объявить победителя и приступить к строительству платной автомагистрали.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по платным дорогам Украины будет зависеть от транспортного средства и составит от 0,023 до 0,133 евро за километр.