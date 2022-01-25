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24 января 22, 22:17
С 25 января патрулировать дороги будут полицейские "фантомы"
патруль
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Патрульные спецавтомобили – передвижные комплексы определения скорости транспорта, они могут фиксировать до 50 движущихся целей одновременно

На патрулирование украинских дорог с 25 января выйдут полицейские автомобили-"фантомы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как пояснили в МВД, "фантомы" – это спецавтомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения.

Эти автомобили – передвижные комплексы определения скорости транспорта, они могут фиксировать до 50 движущихся целей одновременно.

"Фантомы" работают на базе автомобиля Skoda Kodiaq и интегрированной системы контроля скорости движущегося транспорта, а также считывания, распознавания и проверки в базах данных номерных знаков. Нарушения фиксируются автоматически.

На автомобилях-"фантомах" будут ездить полицейские в форме и со служебными удостоверениями. Они могут останавливать автомобили опасных нарушителей ПДД.

В МВД сообщили о готовности к работе четырех спецавтомобилей-"фантомов". В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году – 110-ти.

7 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициирует внесение в Раду законопроектов, направленных на повышение безопасности на дорогах.
liga.net
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