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АвтоМото
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24 января 22, 09:54
На дороги виходять "фантоми", які ловитимуть порушників ПДР
фантоми
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Вже наступного тижня на дорогах України з'являться "фантоми" - поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежитимуть за дотриманням водіями правил дорожнього руху, і передаватимуть патрульним інформацію про порушників.

Про це на телеканалі "Інтер" заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Це також новинка, яку побачать буквально вже наступного тижня українці. Але власне не побачать, а відчують. Це будуть автомобілі без розпізнавальних знаків, який може фіксувати багато об'єктів одночасно - як автомобілів, які їдуть назустріч, так і поряд з цим автомобілем. Система буде передавати інформацію і будуть порушникам виписуватись штрафи за перевищення швидкості.

За словами очільника МВС України, правоохоронці нещодавно підбили підсумки своєї діяльності щодо підвищення безпеки на дорогах.


303 збережених життя ми маємо по відношенню до позаминулого року - 2020 року. Це наш спільний успіх, кумулятивний ефект. Але збережене життя - найбільше і найповніше характеризує будь-яку робот. Торік було встановлено понад 200 систем фото-відеофіесаці дотримання правил дорожнього руху. Це, безперечно, впливає на безпеку. Там де стоїть камера фіксації - на 60 відсотків менше аварійність.
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