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АвтоМото
Новости
23 января 22, 12:11
Toyota представила люксовый пикап Tundra Capstone (фото)
Toyota
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Компания Toyota представила топовую версию нового пикапа Tundra - Toyota Tundra Capstone.

Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Автомобиль, разработанный силами американского подразделения Toyota, получил усиленную раму, переработанную подвеску, 22-дюймовые колеса и новые двигатели.

Новый пикап доступен только с двойной кабиной Double Cab, 443-сильной гибридной силовой установкой i-Force Max с турбомотором V6, электродвигателем и 10-ступенчатым "автоматом" в сочетании с полным приводом.

Версия Capstone отличается особым декором кузова и интерьера, а также богатым оснащением - кожа и дерево.

В оснащение входят цифровая 12,3-дюймовая панель приборов, 14-дюймовая мультимедиа с голосовыми командами, фирменный комплекс систем активной безопасности Safety Sense 2.5 и другое оборудование.

Премьера третьего поколения пикапа Toyota Tundra состоялась осенью 2021 года. Текущее поколение модели, продающейся в Северной Америке, выпускается с 2006 года.

Цена Toyota Tundra Capstone пока не известна, продажи начнутся вечной этого года. На данный момент самым дорогим пикапом Toyota в США является Tundra 1794 Edition - $58 715.
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