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АвтоМото
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23 января 22, 12:07
Porsche выпустил спецверсию Cayenne Platinum Edition (фото)
Porsche
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Компания Porsche представила новую модификацию кроссовера Cayenne - Platinum Edition.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Технически Platinum Edition не отличается от стандартных Porsche Cayenne и имеет только особый декор кузова и салона, а также расширенную базовую комплектацию. Новая версия доступна для кроссоверов Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S, а также их купеобразных модификаций.

Porsche Cayenne Platinum Edition получил декоративные элементы кузова "платинового" цвета, затемненные фонари, черные патрубки выхлопной системы и 21-дюймовые колеса особого дизайна RS Spyder Design.

В салоне появились накладки на пороги из алюминия, аналоговые часы на передней панели, спортивный руль, акустика Bose и другое оборудование.

Новинка уже доступна для заказа в Украине, а поставки начнутся с июня 2022 года.

Стоимость Porsche Cayenne Platinum Edition на украинском рынке начинается от 2,9 млн грн.
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