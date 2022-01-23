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23 января 22, 12:06
В Украине расширили налог на автомобили
авто
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Автомобилистам в Украине в 2022 году придется платить налоги на автомобили по новым правилам.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект №5600, который вступил в силу с 1 января 2022 года.

В документе существенно расширен список тех водителей, кто должен заплатить пошлину в бюджет. Критерии для определения того, нужно ли платить налог, остались прежними - возраст и цена автомобиля. Народные депутаты снизили минимальные значения. Теперь собственникам придется платить за:

- автомобили возрастом до 5 лет; 
- автомобили, которые стоят более 200 минимальных зарплат (было - 375)

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн. С 1 октября 2022-го ее размер поднимут до 6700 грн. Таким образом сейчас придется платить налог, если стоимость автомобиля превышает 1,3 млн.

Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно только один раз в год, но ежегодно.

"Уклонистам" грозит штраф. Если не заплатить в первые 90 дней, его размер увеличится на 10%, а далее - на 20%.

Налоги для украинцев в 2022 году 

- Вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тыс. грн за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тыс. грн за гектар в год. 

- Устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 грн) - 78 тыс. грн с 2022 года. Сейчас льготниками считаются владельцы участков размером менее 2 га. 

- Предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 га до 0,5 га. 

- Исключаются из плательщиков единого налога 4-й группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур). 

- Налоги на недвижимость: доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих - по ставке 18%.
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