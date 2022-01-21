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20 января 22, 20:18
В Украине взлетели цены на бензин
бензин
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли

Автогаз подешевел на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,70 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 31,63 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 30,81 гривен за литр (+0,06 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, за 2021 год бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

Напомним, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
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