Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
17 января 22, 15:38
Subaru представила концепт гоночного электромобиля STI E-RA
Subaru,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Токийском автосалоне заводское спортивное подразделение Subaru Tecnica International (STI) представило два концепта-кара.
Хедлайнером стал спортивный автомобиль STI E-RA, являющийся частью проекта STI E-RA Challenge Project. Его цель — «развитие новых технологий в мире автоспорта в углеродно-нейтральную эпоху, направленную на борьбу с глобальным потеплением».

Концепт STI E-RA построен на базе полностью электрического внедорожника Solterra, мировая премьера которого состоялась в ноябре 2021 года. Subaru обещает «превосходную динамику вождения» благодаря обвесу и не только. Гоночный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждое колесо — что позволяет контролировать вектор тяги.





Автопроизводитель уточнил, что моторы для STI E-RA разработаны и произведены компанией Yamaha, а их общая максимальная выходная мощность достигает 800 кВт (1088 л.с.) при крутящем моменте в 1100 Нм. Литий-ионная батарея имеет емкость 60 кВт·ч (как у Mobilize Limo или Renault Megane eVision), но ее запас хода в Subaru не сообщили. Масса автомобиля — 1690 кг.

Гоночный электромобиль Subaru намерен в 2023 году проехать Нюрбургринг за 6 минут и 40 секунд. Если это удастся, то STI E-RA побьет рекорд Tesla Model S Plaid, преодолевшей трассу за 7 минут и 30 секунд.
ITC.ua
Ещё по теме:
Будущий кроссовер Subaru и новая Impreza
Фото: Новая 5-дверная Subaru Impreza представлена
Как и кому продавались легковые автомобили в СССР? (ФОТО)
Названы лучшие автомобили до 2000 долларов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей