Subaru представила концепт гоночного электромобиля STI E-RA

Хедлайнером стал спортивный автомобиль STI E-RA, являющийся частью проекта STI E-RA Challenge Project. Его цель — «развитие новых технологий в мире автоспорта в углеродно-нейтральную эпоху, направленную на борьбу с глобальным потеплением».





Концепт STI E-RA построен на базе полностью электрического внедорожника Solterra, мировая премьера которого состоялась в ноябре 2021 года. Subaru обещает «превосходную динамику вождения» благодаря обвесу и не только. Гоночный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждое колесо — что позволяет контролировать вектор тяги.





















Автопроизводитель уточнил, что моторы для STI E-RA разработаны и произведены компанией Yamaha, а их общая максимальная выходная мощность достигает 800 кВт (1088 л.с.) при крутящем моменте в 1100 Нм. Литий-ионная батарея имеет емкость 60 кВт·ч (как у Mobilize Limo или Renault Megane eVision), но ее запас хода в Subaru не сообщили. Масса автомобиля — 1690 кг.





Гоночный электромобиль Subaru намерен в 2023 году проехать Нюрбургринг за 6 минут и 40 секунд. Если это удастся, то STI E-RA побьет рекорд Tesla Model S Plaid, преодолевшей трассу за 7 минут и 30 секунд.



