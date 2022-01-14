Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.02
USD
27.97
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
13 января 22, 23:02
В Украине за год вдвое подорожал автогаз
автогаз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бензин на авто-заправочных станциях за год подорожал более чем на 20%, автогаз подорожал на 50,5%

В Украине за январь-декабрь 2021 года выросли цены на топливо. Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена газа сжиженного для автомобилей выросла на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

Бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Консалтинговою группу А-95, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,38 гривен за литр (+0,53 гривен), на бензин А-95 - 31,27 гривен за литр (+0,62 гривен), на дизельное топливо - 30,38 гривен за литр (+0,71 гривен), на автогаз - 18,99 гривен за литр (-0,01 гривен).
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине презентовали уникальный автомобиль
Как проверить штраф за нарушение ПДД: инструкция
На дорогах Украины появились необычные радары
Еще 17 камер будут фиксировать нарушения ПДД
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей