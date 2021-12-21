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20 декабря 21, 20:58
Arrival Car — спецэлектромобиль для служб такси (видео)
такси
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Весной текущего года британский стартап Arrival объявил о намерении создать специализированный электромобиль, предназначенный для совремеменных служб такси.

Весной текущего года британский стартап Arrival объявил  о намерении создать специализированный электромобиль, предназначенный для совремеменных служб такси. Чтобы модель получилась максимально удобной для водителей и пользователей сервисов, инженеры компании привлекли к процессу разработки реальных водителей Uber. Спустя полгода после анонса компания впервые продемонстрировала прототип модели, который получил весьма лаконичное название — Arrival Car.


Протип начнет дорожные испытания уже в следующем году, а серийное производство модели в компании рассчитывают начать в третьем квартале 2023 году. Так как Uber планирует стать полностью электрическим сервисом в Лондоне уже к 2025 году, спрос на подобный «электрокэб» может оказаться весьма высоким. И как бы не были хороши для конечных пользователей условные Tesla, специально разработанный для перевозок пассажиров Arrival Car может оказаться удобнее.





По фото и видео можно увидеть, что модель представляет собой «кубический» однообъемник с высоким потолком, в который удобно садиться и высаживаться. В свою очередь панорамная крыша добавляет салону еще больше визуального объема. Для пассажиров второго ряда доступно весьма солидное пространство для ног, а водитель получил в свое распоряжение мультифункциональный руль и крупный 13-дюймовый дисплей-планшет.


По расчетам создателей, Arrival Car будет проезжать порядка 45,000 — 50,000 км в год, тогда как автомобиль типичного британского пользователя в среднем проезжает только 10,000 — 12,000 км в год. Технические характеристики новинки пока не озвучиваются, как и стоимость, но по заявлениям Arrival электромобиль будет обладать «достаточным» запасом хода и «доступной» ценой.

Напомним, что ранее стартап представил электрический минивэн Arrival Van для служб доставки с запасом хода до 340 км и электрический пассажирский автобус для внутригородских маршрутов Arrival Bus.
ITC.ua
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