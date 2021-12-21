Arrival Car — спецэлектромобиль для служб такси (видео)

Весной текущего года британский стартап Arrival объявил о намерении создать специализированный электромобиль, предназначенный для совремеменных служб такси. Чтобы модель получилась максимально удобной для водителей и пользователей сервисов, инженеры компании привлекли к процессу разработки реальных водителей Uber. Спустя полгода после анонса компания впервые продемонстрировала прототип модели, который получил весьма лаконичное название — Arrival Car.
Протип начнет дорожные испытания уже в следующем году, а серийное производство модели в компании рассчитывают начать в третьем квартале 2023 году. Так как Uber планирует стать полностью электрическим сервисом в Лондоне уже к 2025 году, спрос на подобный «электрокэб» может оказаться весьма высоким. И как бы не были хороши для конечных пользователей условные Tesla, специально разработанный для перевозок пассажиров Arrival Car может оказаться удобнее.
Напомним, что ранее стартап представил электрический минивэн Arrival Van для служб доставки с запасом хода до 340 км и электрический пассажирский автобус для внутригородских маршрутов Arrival Bus.