Arrival Car — спецэлектромобиль для служб такси (видео)

Весной текущего года британский стартап Arrival объявил о намерении создать специализированный электромобиль, предназначенный для совремеменных служб такси. Чтобы модель получилась максимально удобной для водителей и пользователей сервисов, инженеры компании привлекли к процессу разработки реальных водителей Uber. Спустя полгода после анонса компания впервые продемонстрировала прототип модели, который получил весьма лаконичное название — Arrival Car.





Протип начнет дорожные испытания уже в следующем году, а серийное производство модели в компании рассчитывают начать в третьем квартале 2023 году. Так как Uber планирует стать полностью электрическим сервисом в Лондоне уже к 2025 году, спрос на подобный «электрокэб» может оказаться весьма высоким. И как бы не были хороши для конечных пользователей условные Tesla, специально разработанный для перевозок пассажиров Arrival Car может оказаться удобнее.









По фото и видео можно увидеть, что модель представляет собой «кубический» однообъемник с высоким потолком, в который удобно садиться и высаживаться. В свою очередь панорамная крыша добавляет салону еще больше визуального объема. Для пассажиров второго ряда доступно весьма солидное пространство для ног, а водитель получил в свое распоряжение мультифункциональный руль и крупный 13-дюймовый дисплей-планшет.





