Skoda официально представила обновленный кроссовер Karoq

Дизайн обновленного Skoda Karoq содержит узнаваемые черты последних моделей бренда: резко очерченные линии, широкую шестиугольную решетку радиатора, а также более узкие фары головного света и задние фонари. Обновленный рельефный бампер окрашен в цвет кузова, а широкий воздухозаборник выполнен в виде кристаллической решетки.





Значительно более тонкие фары доходят до решетки радиатора, а обновленные дневные ходовые огни теперь разделены на две части. В качестве топовых фар для этой модели Skoda впервые предлагает полностью светодиодную матричную технологию. Здесь два светодиодных модуля расположены один над другим. Они обеспечивают ближний и дальний свет и создают четкую группу из четырех источников света, особенно в режиме вождения в темноте. Даже в стандартной комплектации модель оснащается LED оптикой и отдельными противотуманными фонарями.





















Модель представлена с аэродинамическими легкосплавными дисками и удлиненным задним спойлером. В комплексе с аэродинамическими элементами бампера и оптимизированной защитой днища это позволяет снизить коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля более чем на 9% — до 0,30. Таким образом, по этому показателю KAROQ входит в число лидеров в своем сегменте.





Для Skoda Karoq теперь доступна новая обивка сидений из экологически чистых материалов и специальная отделка карт дверей микрозамшей в цвете Mocca Brown. Мягкая декоративная накладка на дверях сочетается с расширенной светодиодной подсветкой, которая теперь освещает переднюю и заднюю дверные панели в одном из десяти цветовых вариантов, а пространство для ног — в белом цвете.





















Новинка также предлагает электрическую регулировку сидений, включая функцию памяти, которая впервые доступна в качестве опции для переднего пассажирского сиденья. Функция встроенной памяти сохраняет личные настройки и восстанавливает их одним нажатием кнопки. Опционально также предлагается электрически регулируемая поясничная опора, позволяющая адаптировать передние сиденья в соответствии с предпочтениями водителя и пассажира.





























Начиная с комплектации Ambition и выше доступна цифровая приборная панель (Virtual Cockpit) с 10,25-дюймовым дисплеем, которая предлагает пять основных вариантов оформления, которые можно настроить индивидуально. Интернет-сервисы информационно-развлекательной системы, обеспечивают удаленный доступ к автомобилю через приложение MySKODA. Это позволяет водителю блокировать и разблокировать автомобиль через смартфон, видеть его местоположение на карте или активировать световой и звуковой сигнал, чтобы упростить поиск автомобиля на парковке. Смартфоны могут быть подключены к автомобилю с помощью беспроводной технологии Wireless SmartLink (Android Auto или Apple CarPlay).





В Украине Skoda Karoq ожидается в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6MT; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а также 2,0 TDI (110 кВт) 7DSG. Для обновленного Skoda Karoq предлагается выбор из девяти цветов кузова: два цвета металлик Phoenix Orange и Graphite Grey дебютируют для этой модели.





Напомним, что дебютировав в 2017 году, Karoq стал вторым в линейке кроссоверов чешского автопроизводителя. Модель производится в Чехии, Словакии, Украине, России, Китае и доступна на рынках 60 стран.





Источник: Skoda