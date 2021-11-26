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АвтоМото
Новости
26 ноября 21, 16:44
Корейцы представили обновленный кроссовер Kia Niro. Фото
Kia
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Корейский автопроизводитель Kia представил второе поколение кроссовера Kia Niro, который получил существенно обновленный в стиле нового Sportage дизайн и типичный для себя набор из топливной и электрической версий.
Премьера новинки состоялась на родной для бренда автовыставке Seoul MoMobility Show 2021 в Корее, продажи стартуют по всему миру уже в следующем году.

Компания Kia пока не объявила точные характеристики различных версий модели, но подчеркнула, что он будет доступен в трех ключевых вариантах: двух гибридных (классический HEV и подключаемый PHEV) и одном электрическом («батарейный» BEV). Как вы помните, выпускаемое с 2016 года первое поколение Niro также продавалось в ДВС-версии, однако в новинке от этого варианта решили отказаться в угоду экологии и экономии топлива.



Интересный момент — гибридные версии получат специальный режим Greenzone Drive Mode, в котором будет работать исключительно электрическая часть двигательной установки. Это значит, что на короткое время Kia Niro сможет превратиться в электромобиль и попасть в специальные зеленые зоны крупных городов, куда запрещен въезд топливным моделям.

Дизайн Kia Niro второго поколения сочетает основные черты предшественника, отдельные решения концепта Kia HabaNiro 2019 года и свежие черты фирменного дизайна «Единство противоположностей» (Opposites United) и «Радость как цель» (Joy for Reason), которые мы уже могли наблюдать в последнем поколении Kia Sportage. Передняя часть оформлена в стиле «Улыбка тигра», при этом электрическая версия Kia Niro EV отличается люком с зарядными разъемами по центру фронтальной части. Задние фонари оформлены в виде вертикальных полос, прямо перед ними расположены контрастно окрашенные элементы задних стоек.



В салоне привлекает внимание ассиметричная приборка с фокусом на водителе и крупным длинным экраном, разделенном на инструментальную и развлекательную части. В отделке салона использовали целый ряд экологичных и переработанных материалов, в частности, потолок отделан материалом из переработанных обоев, сидения — тканью из биополиуретана и волокон эвкалиптовых листьев, а для окраски использовался специальный состав на водной основе без вредных элементов.



Новый кроссовер Kia Niro будет присутствовать на стендах выставки Seoul Mobility Show с 25 ноября по 5 декабря 2021 года. Глобальные продажи новинки стартуют в следующем году, точные характеристики двигателя, трансмисии и цен станут известны ближе к началу продаж.
ITC.ua
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