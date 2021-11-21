Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.03
USD
26.55
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
21 ноября 21, 10:22
ТОП-10 самых надежных автомобилей от Consumer Reports
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В нынешнем году 9 из 10 первых мест в рейтинге заняли автомобили японских брендов.

Популярный американский журнал Consumer Reports опубликовал очередной рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей.

Рейтинг составляется на основании отзывов автомобилистов, которые делятся своими впечатленими от эксплуатации конкретных моделей за последние 12 месяцев и неполадках, с которыми им пришлось столкнуться.

В нынешнем году 9 из 10 первых мест заняли автомобили японских брендов: Lexus, Mazda, Toyota, Infiniti, Honda, Subaru, Acura и Nissan.

На вершине рейтинга лучших автомобилей оказался внедорожник Lexus GX. В первой десятке нет ни одной модели от европейских производителей и всего одна американский автомобиль - кроссовер Cadillac XT5.

ТОП-10 лучших автомобилей от Consumer Reports

1. Lexus GX
2. Kia Niro EV
3. Toyota Prius Prime
4. Toyota Prius
5. Cadillac XT5
6. Mazda MX-5 Miata
7. Honda Insight
8. Toyota Highlander
9. Subaru Crosstrek
10. Mazda CX-9

В самом низу рейтинга оказался кроссовер Mercedes-Benz GLE, а в последней десятке есть модели Ford Explorer, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Volvo XC 90, Volkswagen Tiguan, Tesla Model Y.

Любопытно, что электромобили Tesla, как и электромобили других компаний, особенно в сегменте SUV, показали слабые результаты. Электрические SUV находятся в самом низу рейтинга из всех сегментов автомобилей.

Например, владельцы Tesla Model Y жалуются на плохую подгонку панелей кузова, утечки и другие проблемы в климат-контроле, владельцы Tesla Model X - на проблемы в работе дверей в форме крыла чайки, которые сама компания называет "крыльями сокола".
Podrobnosti
Ещё по теме:
Lexus показал роскошного собрата Toyota RAV4
В Subaru официально презентовали кроссовер Subaru Forester
Новый Toyota Land Cruiser 300 получил бронированную версию
Subaru представит новый седан WRX 10 сентября 2021 года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей