В Киеве у "рекордсмена" по штрафам изъяли Range Rover

В Киеве сотрудники Государственной исполнительной службы изъяли внедорожник Range Rover, за владельцем которого числится около 150 неоплаченных штрафов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко на своей странице в Facebook в пятницу, 19 ноября.
"147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривен и скорость 167 км/ч. С такими показателями "пальму первенства" в Киеве уверенно держит владелец автомобиля на видео", – написал он.
Гайченко опубликовал видео эвакуации внедорожника Range Rover с государственным номером АА 0330 МК.
"После оплаты всех штрафов и расходов ГИС (Государственной исполнительной службы – ред.), владелец сможет вернуть свой автомобиль и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к закону", – добавил чиновник.
Он также добавил, что за два дня в Киеве было изъято семь автомобилей у системных нарушителей скоростного режима на дорогах.
В начале ноября сообщалось, что у водителей, не оплачивающих штрафы за значительное превышение скорости на городских автодорогах, будут изымать автомобили.
Также стало известно, что первым изъятым автомобилем стал Mercedes гражданина Нигерии в Харькове.За мужчиной числится 80 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение.