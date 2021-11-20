В Киеве у "рекордсмена" по штрафам изъяли Range Rover

В Киеве сотрудники Государственной исполнительной службы изъяли внедорожник Range Rover, за владельцем которого числится около 150 неоплаченных штрафов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко на своей странице в Facebook в пятницу, 19 ноября.

"147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривен и скорость 167 км/ч. С такими показателями "пальму первенства" в Киеве уверенно держит владелец автомобиля на видео", – написал он.

Гайченко опубликовал видео эвакуации внедорожника Range Rover с государственным номером АА 0330 МК.

"После оплаты всех штрафов и расходов ГИС (Государственной исполнительной службы – ред.), владелец сможет вернуть свой автомобиль и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к закону", – добавил чиновник.

Он также добавил, что за два дня в Киеве было изъято семь автомобилей у системных нарушителей скоростного режима на дорогах.

В начале ноября сообщалось, что у водителей, не оплачивающих штрафы за значительное превышение скорости на городских автодорогах, будут изымать автомобили.

Также стало известно, что первым изъятым автомобилем стал Mercedes гражданина Нигерии в Харькове.За мужчиной числится 80 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение.