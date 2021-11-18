Грядет подорожание автозапчастей: что случилось

Алюминий, кузовные и запасные детали для автомобилей могут подорожать на фоне надвигающегося дефицита магния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка.

Рост цен сильнее всего отразится на премиальных марках автомобилей, в которых алюминий используется шире.

До конца года сырье может вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть - производные от магния. Должны подорожать алюминий, кузовные детали и запасные части автомобилей. Сильнее всего рост цен при этом отразится на премиальных марках, в которых алюминий используется шире.

В сентябре 2021 года магний подорожал на 36% по сравнению с августом.

По следам кризиса микрочипов, перекроившего планы автопроизводителей по всему миру, наступает новый, вызванный сокращением объемов добычи магнезитов в Китае. Сырье необходимо для алюминиевых сплавов, широко использующихся в автомобилестроении. Без него отрасль может парализовать в ближайшие несколько месяцев.

Причина роста цен новые экологические правила для заводов в Китае, которые должны укладываться в отведенные лимиты потребления электроэнергии.

Так китайское правительство пытается решить проблему вредных выбросов, уменьшая сжигание угля. В результате часть заводов по добыче магния наполовину сократила добычу, а некоторые были остановлены совсем.

Проблемы с добычей магния сохранятся как минимум до конца 2021 года, а существующих запасов хватит до конца ноября. Ситуация осложняется особенностями самого магния: его нельзя долго хранить на складах, так как через три месяца металл начинает окисляться на воздухе, теряя свои качества.

Сегодня на долю Китая приходится 90% мировой отрасли и 95% рынка Евросоюза. Китайские предприятия постепенно вытеснили конкурентов и завязали на себе большинство крупных заказчиков.

Что-то похожее в свое время сложилось с микрочипами, производство которых лет двадцать назад не отличалось 80-процентным перекосом в сторону Азии.

Доля США в мировом производстве полупроводников составляет сегодня 12%, тогда как в 1990 году - 37%.

С производством в Китае связаны Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многие другие бренды.



