В водительских удостоверениях появится новая отметка

С декабря в украинских водительских удостоверениях появится новая отметка с кодом 78. Она подразумевает, что водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел в Telegram-канале 13 октября.

Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее, уточняют в МВД.

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше.

В частности, будут отображаться в виде кодов: медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты и так далее), приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, и так далее), управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и так далее.





Ранее в МВД рассказили, что будущие водители смогут готовиться к сдаче на права дистанционно. При этом получить удостоверение можно через курьера.



