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АвтоМото
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10 ноября 21, 12:17
Porsche показала люксовые модели Panamera Platinum
Porsche
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Линейку Panamera пополнили три модели Platinum Edition – Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid.
Компания Porsche добавила три новые модели в линейку Panamera, которые предлагают более высокий уровень функций, ориентированных на комфорт. Об этом сообщает CarBuzz.

Релиз серии Panamera Platinum запланирован 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Поставки автомобилей стартуют в конце января 2022 года.

Линейка представлена в модификациях Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid. Мощность двигателей первых двух моделей составит 325 лошадиных сил, а у Panamera 4 E-Hybrid – 455 лошадиных сил.







Большинство опций, доступных для Panamera, уже включены в стандартное оснащение Platinum Edition: адаптивная пневмоподвеска PASM, матричные фары PDLS Plus, зеркала с автозатемнением, панорамная крыша, черные насадки на выхлопные патрубки, тонировка, глянцевая черная окантовка окон и ассистент парковки с камерой заднего вида.

Для гибридов также предложена бортовая зарядка мощностью 7,2 киловатта вместо базового устройства на 3,6 и 21-дюймовые колеса Exclusive Design Sport.

Кроме того, Panamera Platinum Edition достались спортивный руль GT, доводчики дверей, подогрев заднего ряда, аудиосистема BOSE Surround Sound, сиденья с регулировками и памятью, а также декоративные накладки в салоне из шлифованного алюминия и аналоговые часы.

Стоимость базовой модели Porsche Panamera Platinum Edition 2022 года стартует от 103 250 долларов.


Источник: https://korrespondent.net/
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