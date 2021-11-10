Porsche показала люксовые модели Panamera Platinum

Компания Porsche добавила три новые модели в линейку Panamera, которые предлагают более высокий уровень функций, ориентированных на комфорт. Об этом сообщает CarBuzz.





Релиз серии Panamera Platinum запланирован 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Поставки автомобилей стартуют в конце января 2022 года.





Линейка представлена в модификациях Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid. Мощность двигателей первых двух моделей составит 325 лошадиных сил, а у Panamera 4 E-Hybrid – 455 лошадиных сил.





























Большинство опций, доступных для Panamera, уже включены в стандартное оснащение Platinum Edition: адаптивная пневмоподвеска PASM, матричные фары PDLS Plus, зеркала с автозатемнением, панорамная крыша, черные насадки на выхлопные патрубки, тонировка, глянцевая черная окантовка окон и ассистент парковки с камерой заднего вида.





Для гибридов также предложена бортовая зарядка мощностью 7,2 киловатта вместо базового устройства на 3,6 и 21-дюймовые колеса Exclusive Design Sport.





Кроме того, Panamera Platinum Edition достались спортивный руль GT, доводчики дверей, подогрев заднего ряда, аудиосистема BOSE Surround Sound, сиденья с регулировками и памятью, а также декоративные накладки в салоне из шлифованного алюминия и аналоговые часы.





Стоимость базовой модели Porsche Panamera Platinum Edition 2022 года стартует от 103 250 долларов.



