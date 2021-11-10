Новый Nissan Juke расправил крылья

Прежний был кургузым, коротеньким и высоким – а у нового силуэт с кошачьей гибкостью словно стелется по дороге, набрав динамики и премиумного благородства. Juke стал пропорциональным, пластичным и элегантным, распрощавшись с юношеской угловатостью прошлой модели.





И в интерьере перемены феерические. Великолепные материалы (чего стоит одна только алькантара!), невероятные сиденья, интересный декор. От консоли в аналоговом виде остался только блок климата – а всё остальное вынесено в сенсорный интерфейс на прекрасном восьмидюймовом экране.













Медиасистема поддерживает полное отзеркаливание смартфонов, по проводному соединению Nissan Connect, и способна подружиться с фирменным мобильным приложением. С его помощью можно открыть и закрыть замки дверей, подать звуковой сигнал, включить фары, показать точное местоположение автомобиля на карте и загрузить в бортовую навигацию маршрут поездки.













Значительно улучшили обзорность: у прежнего поколения кроссовера с нею была беда. Теперь ветровое стекло гораздо выше и шире, его стойки меньше съедают важные секторы. Даже назад видно больше! Само собой, при деле осталась фирменная система камер кругового обзора. А на всякий случай при движении задним ходом подстрахует умная электроника: Juke обзавёлся системой предупреждения о транспортных средствах, движущихся сзади автомобиля.





Передние кресла – с интегрированными подголовниками, в которые встроены компактные динамики аудиоокружения Bose: они создают объёмное, бархатистое, очень живое звучание. Меломаны оценят.





И пассажирам новый кроссовер придется по вкусу. На втором ряду – простор, несоизмеримый со внешними размерами машины. Juke, в котором раньше на задних сиденьях приходилось всё, что можно и нельзя втягивать, вбирать и поджимать, теперь не уступает по объёму пространства второму поколению Кашкая. Если в сухих цифрах, то в зоне колен прибавилось 58 мм, над макушкой – всего 11 мм, однако иная компоновка с менее вертикальной посадкой сотворила чудеса: компакт-кроссовер стал заметно уютней.













Былое многообразие силовых агрегатов сузилось до двух вариантов – а по факту, скорее, до одного. Мотор отныне – только бензиновый трёхцилиндровый, мощностью 114 л.с. при 999 кубиках рабочего объёма. Компанию ему готовы составить либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, либо шестиступенчатая механика.





Темперамента двигателю достаточно: в городском темпе ему здорово помогает расторопная и отзывчивая коробка DCT. На шоссе мы также не обнаружили недостатка тяги: на скорости за 90-100 км/ч машина не вжимает вас в кресло, как это делал прежний Juke в самой мощной 190-сильной вариации. Но выйти на обгон абсолютно не составляет проблемы – а это главное.













Есть и выбор ездовых режимов, причём очень честный. В режиме Eco машину словно кто-то начинает придерживать за хвост, мягко, но настойчиво убеждая не торопиться. А в спортивном коробка пришпоривает мотор и всегда готова скакнуть ступенью вниз для разгона пободрей.





Благодаря увеличенной базе и расширенной колее новый Juke держится на дороге с хваткой приземистого хэтчбека и весьма чувственно рулится – так что спортивное алькантаровое оформление салона пребывает в полной гармонии с ездовыми возможностями.













Нам досталась топовая версия на 19-дюймовых колёсах. Что сказать: красиво, особенно в сочетании с белым или ярко-красным цветом, но асфальтовые ямки чувствуются. Заметим, что автомобиль со стандартными 17-дюймовыми колёсами гораздо более толерантен к дорожным дефектам.





Отменно проработана шумоизоляция моторного отсека, днища и колёсных арок: наверняка в этом деле отметились и специалисты Bose, которые колдовали над акустическим окружением. Juke даже на магистральных 130 км/ч позволяет легко беседовать с пассажиром. Однако на скоростях до «сотни» чересчур назойлив свист наружных зеркал.













Nissan Juke второго поколения у нас предложен в ярком многообразии: пять уровней комплектации и 81 вариант сочетаний основного тона кузова, контрастной крыши и цвета отделки салона. Похоже, это тянет на рекорд по свободе выбора.





В активе Джука – очень нешаблонная и узнаваемая внешность, великолепная аудиоподготовка, практически премиальное качество отделки салона. Также отметим экономичную и вполне надёжную коробку DCT: её ресурс значительно выше, чем у прежнего вариатора Jatco. В общем, новое поколение бестселлера грамотно сложено с учётом передовых технических решений и всех пожеланий покупателей предыдущей генерации.



