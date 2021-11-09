Новый Ford Mondeo 2023: первые изображения

Ожидалось, что в модельной линейке Форд популярное семейство заменит кроссовер, официальное имя которого пока не объявлено.





То, что Mondeo ждут фундаментальные перемены, было известно уже давно. По заявлению самого производителя, преемником модели станет некий кроссовер с элементами универсала и внедорожника. Ожидается, что он будет похож на Subaru Outback.













В Европе производство Mondeo завершится в марте 2022 года. Но никакой другой информации о кроссовере, включая имя, производитель пока не предоставил. Известно, что на китайском рынке его заменит недавно представленный Ford Evos. А что же нам с вами?













Предположительно, новый европейский Mondeo сохранит нынешнее имя, хотя и будет отличаться габаритами. Часть элементов он позаимствует у китайского Ford Evos. На появившихся в сети эскизах изображен автомобиль с большими колесами и купеобразной линией крыши. У него массивная передняя часть с узкой L-образной оптикой и сетчатой решеткой радиатора. Тем не менее, новый Форд Мондео все же похож на седан.





Ожидается, что на рынке новинку предложат с четырехцилиндровым бензиновым 2,0-литровым двигателем EcoBoost. Также у нее будут гибридная и плагин-гибридная версии. Официального подтверждения этой информации от европейского подразделения Ford на данный момент нет.



