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АвтоМото
Новости
9 ноября 21, 13:11
За месяц автопроизводство в Украине рухнуло на 68%
автопроизводство
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С начала года украинские заводы успели выпустить 7002 машины: результаты первых 10 месяцев 2021-го на 85% превзошли показатели, зафиксированные в январе-октябре прошлого года.
В октябре на автозаводах Украины собрали 292 автотранспортных средства, из которых легковых машин – 202, сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце автопроизводство в Украине рухнуло на 68% (по сравнению с сентябрем 2021-го), тогда как к октябрю прошлого года сокращение объемов производства машин составило 58%.

Так, по данным Укравтопрома, наибольшее падение объемов производства зафиксировано в части легковушек, которых в октябре заводы выпустили всего 202 единицы. Результат прошлого месяца, сообщает Ассоциация, в 3 раза уступает показателям октября 2020-го.

Что же касается коммерческих автомобилей, то их в течение прошлого месяца было выпущено 3 единицы: в октябре 2020 года с конвейера сошли 4 таких автотранспортных средства.

В то же время, производство автобусов в Украине выросло на 13%: в течение прошлого месяца автопроизводители собрали 87 машин.

В целом же с начала года украинские заводы успели выпустить 7002 машины: результаты первых 10 месяцев 2021-го на 85% превзошли показатели, зафиксированные в январе-октябре прошлого года.

Так, производство легковушек в январе-октябре 2021-го выросло на 97% (всего собрано 6337 штук), выпуск автобусов производители увеличили на 17% (с конвейера сошло 638 машин), тогда как в части коммерческих авто по итогам 10 месяцев зафиксировано падение на 25% (всего выпущено 27 единиц).

Источник: https://news.maanimo.com/
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