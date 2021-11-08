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АвтоМото
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8 ноября 21, 12:32
Представлен мощный конкурент Audi Q7 и BMW X5 от Honda
Acura MDX Type S
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Acura MDX Type S получила 360-сильный турбомотор. К тому же, это первая модель от Honda с пневмоподвеской.
Стартует производство новой Acura MDX в заряженной версии Type S. Это самый быстрый кроссовер от премиум-подразделения концерна Honda. И самый дорогой – цены стартуют с 65 тыс. долларов. Об этом пишет Motor1.

Главная особенность Acura MDX Type S – 3,0-литровый 360-сильный бензиновый V6 с турбонаддувом. С ним разгон до 100 км/ч занимает около 6 с.

Впрочем, на этом особенности Acura MDX Type S не заканчиваются. Кроссовер получил доработанную 10-ступенчатую автоматическую КПП и усовершествованный полный привод SH-AWD с векторизацией тяги. Установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза Brembo.



Кроме того, новая Acura MDX Type S – первая в истории Honda модель с пневмоподвеской. Клиренс кроссовера регулируется в пределах 170-239 мм.



Отличить Type S от стандартной Acura MDX 2021 можно по особой решетке радиатора, более агрессивному переднему бамперу и 21-дюймовым дискам. Сзади видны четыре выхлопных трубы. В салоне появился спортивный руль, а в отделке использована особая кожа.






Источник: https://focus.ua/
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