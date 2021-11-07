Дебютировали гиперкар Apollo Evo и EVision S

На выставке China International Import Expo дебютировал новый гиперкар Apollo Evo, который придет на смену модели IE. У новинки сохранили полностью углепластиковый монокок, шасси с гоночным подвесками типа push-rod, а также атмосферный мотор V12, выполненный на основе силовой установки Ferrari. При этом гиперка Apollo Evo получил еще более экстравагантный дизайн.





На кузове автомобиля теперь находится еще больше граней и лезвий. Диодная светотехника Apollo Evo сделана в форме икса, а на корме стоят крупные кили-стабилизаторы со встроенными задними фонарями. Параметры нового гиперкара еще не названы, зато уже заявлен тираж: как и модель IE, новый гиперкар Apollo Evo будет выпущен в 10 экземплярах. Полностью готовую новинку покажут в следующем году.





В будущем марка Apollo планирует выпускать электрокары. Так, четырехдверный суперкар Apollo EVision S был представлен на выставке в Шанхае в виде полноразмерного макета, а кроссовер EVision X показали лишь в виде рендеров. Подробностей об этих новинках нет совсем, но будущие электрокары точно получат 800-вольтовую электросистему, которая уже создана материнским концерном Apollo FMG совместно с японской компанией ROHM. Производство электрокаров Apollo должно стартовать ближе к 2025 году.



















