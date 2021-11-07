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АвтоМото
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7 ноября 21, 14:00
Дебютировали гиперкар Apollo Evo и EVision S
гиперкар Apollo Evo
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Новинки были представлены на торговой выставке China International Import Expo, которая открыла свои двери, 5 ноября, в Шанхае.
На выставке China International Import Expo дебютировал новый гиперкар Apollo Evo, который придет на смену модели IE. У новинки сохранили полностью углепластиковый монокок, шасси с гоночным подвесками типа push-rod, а также атмосферный мотор V12, выполненный на основе силовой установки Ferrari. При этом гиперка Apollo Evo получил еще более экстравагантный дизайн.

На кузове автомобиля теперь находится еще больше граней и лезвий. Диодная светотехника Apollo Evo сделана в форме икса, а на корме стоят крупные кили-стабилизаторы со встроенными задними фонарями. Параметры нового гиперкара еще не названы, зато уже заявлен тираж: как и модель IE, новый гиперкар Apollo Evo будет выпущен в 10 экземплярах. Полностью готовую новинку покажут в следующем году.

В будущем марка Apollo планирует выпускать электрокары. Так, четырехдверный суперкар Apollo EVision S был представлен на выставке в Шанхае в виде полноразмерного макета, а кроссовер EVision X показали лишь в виде рендеров. Подробностей об этих новинках нет совсем, но будущие электрокары точно получат 800-вольтовую электросистему, которая уже создана материнским концерном Apollo FMG совместно с японской компанией ROHM. Производство электрокаров Apollo должно стартовать ближе к 2025 году.





Источник: https://newsyou.info/
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