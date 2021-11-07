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АвтоМото
Новости
7 ноября 21, 13:57
В Украине могут наладить сборку электробусов Granton
электробус Granton
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Пока ведутся переговоры на ООО «БАС Мотор».
ООО «БАС Мотор», официальный дилер техники бренда «Богдан», скоро презентует на украинском рынке полностью новый электробус Granton. Это 12-метровая низкопольная модель GTZ 6129 BEVR изготовлена китайским производителем Zonson Smart Auto Corp., который является дочерней компанией корпорации ZTE – мирового лидера в сфере телекоммуникаций 5G. Об этом пишет Эксперт со ссылкой на АвтоЦентр.

Демонстрационный автобус Granton планируется завезти в Украину уже в декабре и провести его сертификацию. Эта машина уже прошла испытания в Европе и получила соответствующий сертификат.

Общая пассажировместимость электробуса достигает 80 чел. и зависит от планировки салона и количества установленных батарейных модулей. Всего может быть до 10 модулей литий-железо-фосфатных АКБ емкостью до 300 кВт.ч. Восемь из них располагаются в корме, а два – на крыше. Запас хода составляет до 250 км. На зарядку батарей необходимо от 2,5 до 4 часов. Интересно, что кузов автобуса изготовлен из алюминиевого сплава и композитных материалов, что гарантирует его коррозионную стойкость. Сегодня прорабатывается вопрос об организации сборки этой машины на мощностях ООО «БАС Мотор».

Источник: https://expert.in.ua/
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