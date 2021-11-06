В Австралии прошло соревнование латающих машин (видео)

На территории Австралии состоялась первая гонка летающих автомобилей, организованная стартапом Alauda Racing. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соревнования проводились в дисциплине драг-рейсинг. Два летающих автомобиля с дистанционным управлением соревновались в скорости. Два летающих автомобиля с дистанционным управлением соревновались в скорости.

Отмечается, что аппарат MK3 Speeder Airspeeder весит около 100 кг, оборудован электрической трансмиссией и разгоняет скорость до 201 километра в час.

Читайте также, в Японии стартап по разработке дронов ALI Technologies представил первый в мире летающий мотоцикл. Компания продемонстрировала байк, совершив короткий полет в нескольких метрах от земли на гоночной трассе возле горы Фудзи.

Кроме того, базирующаяся в Калифорнии компания Joby Aviation, которая работает над полностью электрическим автомобилем с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для службы воздушного такси, опубликовала первые кадры полета.