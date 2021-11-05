Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году

По словам Range Rover, идея заключалась в том, чтобы создать внедорожник, который выглядел бы так, будто он создан из цельного куска плотного материала. Остекление выполнено заподлицо, а освещение спроектировано так, чтобы быть скрытым, пока выключено. Он основан на новой гибкой модульной архитектуре Land Rover, известной как MLA-Flex.





Изначально у покупателей будет выбор между бензиновым двигателем V8 и рядным 6-цилиндровым двигателем. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом имеет мощность 523 л.с. и развивает 749 Нм крутящего момента. Он сможет разгонять автомобиль от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды.













Позже линейка пополнится мягким гибридом. Он сочетает в себе рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 136 л.с. с общей мощностью 395 л.с и 550 Нм крутящего момента. По оценкам Range Rover, он сможет проехать до 100 км только на электричестве от литий-ионной батареи ёмкостью 38,2 кВт•ч. В 2024 году появится полностью электрический Range Rover.





Встроенная система управления ходовой частью берёт на себя управление всеми колесами и даёт новому внедорожнику радиус поворота 11 м. Это на самом деле меньше, чем у любой другой модели Land Rover. Добавлена активная электронная система контроля крена, обеспечивающая устойчивость. Также имеется полностью независимая пневматическая подвеска, активный задний дифференциал с блокировкой и интеллектуальный полный привод. Система Terrain Response 2 предлагает шесть режимов движения и настраиваемый режим для уникальных настроек.













Салон также был улучшен. Помимо дополнительных сидений в третьем ряду, есть множество новых материалов: например, если вам не нужна кожа, есть новый текстиль премиум-класса. Опции включают аудиосистему Meridian Signature мощностью 1600 Вт со встроенными в подголовники динамиками, систему активного шумоподавления и адаптивный круиз-контроль с усилителем рулевого управления. Вариант Versatile Loadspace Floor имеет подвижную панель пола, а опция Tailgate Event Suite добавляет специально подобранные кожаные подушки, освещение и звук.













Автомобиль получил 13,1-дюймовый изогнутый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также интегрированными Alexa и SiriusXM 360L. Также имеется дополнительный 13,7-дюймовый дисплей.













Центральный сенсорный экран впервые имеет обратную тактильную связь, дополнительная система развлечений для пассажиров задних сидений включает два 11,4-дюймовых экрана. У них есть входы HDMI, а ещё они могут подключаться к точке доступа Wi-Fi внедорожника для потоковой передачи контента.













Новый Range Rover 2022 будет стоить от 104 000 долларов за Mild Hybrid SE или 110 000 долларов за 7-местную версию с длинной колесной базой. Самые дорогие Range Rover First Edition и Range Rover First Edition LWB стоят от 158 200 и 163 500 долларов соответственно.





Поставки должны начаться весной 2022 года.



















