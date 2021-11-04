Водителям напомнили о правилах езды в непогоду
В Патрульной полиции дали такие рекомендации, которые существенно повысят безопасность во время езды в плохую погоду:
Обязательно включать фары ближнего света;
Соблюдать безопасный интервал между автомобилями;
Соблюдать безопасную дистанцию;
Снизить скорость;
При необходимости остановится, снижать скорость постепенно без резких торможений;
Резко не маневрировать;
В случае сильного ливня, который мешает видеть впереди едущий автомобиль, следует остановиться на обочине и включить аварийку.
В Патрульной полиции добавили, что в плохих погодных условиях существенно ухудшается видимость. На мокрой трассе увеличивается длина тормозного пути и вероятность заноса при резком маневрировании.
Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными. Если кому-то на дороге требуется помощь, нужно звонить в полицию – 102, или скорую – 103.
Источник: https://newsyou.info/