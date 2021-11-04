Водителям напомнили о правилах езды в непогоду

В Патрульной полиции дали такие рекомендации, которые существенно повысят безопасность во время езды в плохую погоду:





Обязательно включать фары ближнего света;

Соблюдать безопасный интервал между автомобилями;

Соблюдать безопасную дистанцию;

Снизить скорость;

При необходимости остановится, снижать скорость постепенно без резких торможений;

Резко не маневрировать;

В случае сильного ливня, который мешает видеть впереди едущий автомобиль, следует остановиться на обочине и включить аварийку.





В Патрульной полиции добавили, что в плохих погодных условиях существенно ухудшается видимость. На мокрой трассе увеличивается длина тормозного пути и вероятность заноса при резком маневрировании.





Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными. Если кому-то на дороге требуется помощь, нужно звонить в полицию – 102, или скорую – 103.



