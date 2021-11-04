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АвтоМото
Новости
4 ноября 21, 12:49
Водителям напомнили о правилах езды в непогоду
непогода
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Пресс-служба Патрульной полиции Украины опубликовала сообщение и дала несколько советов водителям, как безопасно ездить в сложных погодных условиях.
В Патрульной полиции дали такие рекомендации, которые существенно повысят безопасность во время езды в плохую погоду:

Обязательно включать фары ближнего света;
Соблюдать безопасный интервал между автомобилями;
Соблюдать безопасную дистанцию;
Снизить скорость;
При необходимости остановится, снижать скорость постепенно без резких торможений;
Резко не маневрировать;
В случае сильного ливня, который мешает видеть впереди едущий автомобиль, следует остановиться на обочине и включить аварийку.

В Патрульной полиции добавили, что в плохих погодных условиях существенно ухудшается видимость. На мокрой трассе увеличивается длина тормозного пути и вероятность заноса при резком маневрировании.

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными. Если кому-то на дороге требуется помощь, нужно звонить в полицию – 102, или скорую – 103.

Источник: https://newsyou.info/
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