Ford готов перевести все авто на электричество

В качестве примера использования такого мотора компания показала рестомод F-100 Eluminator Concept.





Об этом сообщает пресс-служба производителя. Концептуальный пикап F-100 Eluminator создан на базе классической модели F-100 1978 года. Автомобиль оснащен полным приводом и двумя мощными электромоторами, которые уже используется на серийном кроссовере Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021 года.





Суммарная мощность концепта достигает 480 л.с. Над созданием концепта работали специалисты подразделения Ford Performance Parts. Eluminator – первый представитель так называемых "моторов в ящике" – двигателей, которые предлагаются для тюнинговых компаний и отдельных энтузиастов для самостоятельной установки.





В создании пикапа принимали участие компания MLe Racecars, а шасси модернизировала фирма Roadster Shop. Машина окрашена в особый оттенок серого цвета Avalanche Grey с медными акцентами Cerakote Copper. Автомобиль получил изготовленные на заказ фирмой Forgeline алюминиевыми 19-дюймовыми дисками, которые "обули" в скоростные шины Michelin Latitude Sport размерностью 275/45.



