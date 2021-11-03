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АвтоМото
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3 ноября 21, 11:50
Skoda раскрыла внешность бюджетного седана Slavia
Skoda
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Седан Skoda Slavia должны представить до конца 2021 года.
Несмотря на оставшийся срок, два месяца, все еще неизвестно какой будет внешность новинки. Правда, сейчас чехи все же решили внести кое-какую ясность, опубликовав первые дизайн-скетчи седана. До этого новинку удалось запечатлеть во время дорожных тестов.

Судя по официальным скетчам, Slavia продолжит характерный Skoda стиль. Автомобиль получит большую радиаторную решетку с вертикальными полосами и узкие диодные головные фары.

В движение Шкода Славиа будут приводить бензиновые турбированные моторы TSI: 1,0-литровый выдающий 115 л.с. или 1,5-литровый мощностью 150 л.с. В пару первому двигателю положена шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Второму – семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями.



В салоне новинки появится цифровая приборная панель, шесть подушек безопасности. Также бюджетному седану достанется ряд электронных ассистентов.



Целевым рынком новой Slavia станет Индия. После дебюта в этой стране, автомобиль предложат покупателям из других стран.

Источник: https://www.autocentre.ua/
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