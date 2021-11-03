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3 ноября 21, 11:46
Бензин в Украине подорожает
бензин
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Обнародована новая максимальная цена.
В Украине снова подорожает бензин. Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 28,40 грн/литр и дизтоплива – 24,90 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало ноября. Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

Таким образом, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 33,40 грн/л, дизтоплива – 31,90 грн/л. 

Отмечается, что средняя стоимость увеличилась на 20 копеек, в то же время стоимость дизтоплива снизилась на 17 копеек.

Источник: https://u-news.com.ua/
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