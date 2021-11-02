Hyundai анонсировал премьеру обновленной Creta

После официального дебюта, запланированного на 11 ноября, мы увидим совершенно новый кроссовер с сетчатой радиаторной решеткой и интегрированными светодиодными элементами ДХО. Отчасти обновленная Creta будет повторять Tucson.





Некоторые изменения ожидаются и в салоне кроссовера. В частности, увеличенный дисплей мультимедийной системы и полностью цифровая приборная панель. Графика последней – новая.





Что касается технической части, здесь никаких изменений ожидать не стоит. Кроссовер будут предлагать с несколькими вариантами двигателей на выбор. Покупатели смогут выбирать между 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с, дизельным мотором такого же объема и мощности, и 140-сильным турбированным двигателем рабочим объемом 1,4 литра. Вариантов коробок передач тоже несколько: шестиступенчатая механическая, семидиапазонная роботизированная с двумя сцеплениями или вариатор.



