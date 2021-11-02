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2 ноября 21, 11:29
Самый нестандартный кроссовер Haval поступил в продажу
Haval Shenshou
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Haval Shenshou отличается неординарным дизайном. Кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами, а позже ожидается плаг-ин гибрид.
В Китае поступил в продажу новый Haval Shenshou. Самый оригинальный кроссовер от Great Wall оценили в 132-169 тыс. юаней ($20 650-26 400), а в 2022 году он выйдет и на международный рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Haval Shenshou 2022 выделяется на фоне других моделей марки благодаря оригинальному дизайну. У него огромная решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и выдвижные дверные ручки. По размерам Shenshou крупнее других кроссоверов бренда:

Длина – 4780 мм
Ширина – 1890 мм
Высота – 1675 мм
Колесная база – 2800 мм



В салоне Haval Shenshou отделку разбавляют яркий вставки и швы. Цифровая панель приборов сгруппирована в один блок с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло.



Китайский кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (224 л. с.). В первом случае привод передний, во втором – полный. Обе версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид Haval Shenshou мощностью свыше 350 л. с.



Источник: https://focus.ua/
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