Самый нестандартный кроссовер Haval поступил в продажу

В Китае поступил в продажу новый Haval Shenshou. Самый оригинальный кроссовер от Great Wall оценили в 132-169 тыс. юаней ($20 650-26 400), а в 2022 году он выйдет и на международный рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.





Haval Shenshou 2022 выделяется на фоне других моделей марки благодаря оригинальному дизайну. У него огромная решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и выдвижные дверные ручки. По размерам Shenshou крупнее других кроссоверов бренда:





Длина – 4780 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1675 мм

Колесная база – 2800 мм













В салоне Haval Shenshou отделку разбавляют яркий вставки и швы. Цифровая панель приборов сгруппирована в один блок с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло.













Китайский кроссовер комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (184 л. с.) и 2,0 л (224 л. с.). В первом случае привод передний, во втором – полный. Обе версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид Haval Shenshou мощностью свыше 350 л. с.











