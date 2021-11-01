Honda анонсировала продажи прощальной партии родстера S660

Марка уже начала продажи прощальной партии родстеров, в которую войдут 650 автомобилей.





600 из них продадут через дилерские центры Honda, остальные 50 единиц – через официальный сайт производителя, но есть нюанс. Купить автомобили из последней партии смогут избранные, которым посчастливится выиграть право покупки в лотерею. Видимо так, производитель решил сделать уход компактного родстера еще более запоминающимся.





Honda S660 – заднеприводный автомобиль со средним расположением двигателя. Отдача 660-кубового бензинового агрегата – 64 л.с. Работает он в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. При колесной базе 2285 мм родстер составляет 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1180 мм в высоту.





Приобрести родстер из финальной партии можно начиная с 1 ноября. Автомобиль оценили в 17 800 долларов за версию с механической коробкой передач и 20 330 долларов за версию с вариатором.



















