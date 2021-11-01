Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.40
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
1 ноября 21, 10:47
Honda анонсировала продажи прощальной партии родстера S660
Honda S660
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Honda заявила о завершении производства родстера S660, впервые появившегося на рынке в 2015 году.
Марка уже начала продажи прощальной партии родстеров, в которую войдут 650 автомобилей.

600 из них продадут через дилерские центры Honda, остальные 50 единиц – через официальный сайт производителя, но есть нюанс. Купить автомобили из последней партии смогут избранные, которым посчастливится выиграть право покупки в лотерею. Видимо так, производитель решил сделать уход компактного родстера еще более запоминающимся.

Honda S660 – заднеприводный автомобиль со средним расположением двигателя. Отдача 660-кубового бензинового агрегата – 64 л.с. Работает он в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. При колесной базе 2285 мм родстер составляет 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1180 мм в высоту.

Приобрести родстер из финальной партии можно начиная с 1 ноября. Автомобиль оценили в 17 800 долларов за версию с механической коробкой передач и 20 330 долларов за версию с вариатором.





Источник: https://www.autocentre.ua/
Ещё по теме:
На украинский рынок вышел новый компакткросс от Opel
Самый большой и самый дорогой кроссовер Infiniti
Огромный кроссовер Toyota отправился в продажу
Самым популярным авто в Украине стала Toyota
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США
Лента новостей