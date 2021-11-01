Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает в США почти 200 тысяч автомобилей 2001-2007-х годов выпуска из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Autonews.





"В частности, под этот отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год", - говорится в сообщении.





Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего у водителя могут улететь металлические обломки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.





Затронет ли этот отзыв другие страны – пока не сообщается. На данный момент речь идет только про Северную Америку.



