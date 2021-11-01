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АвтоМото
Новости
1 ноября 21, 10:20
Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США
Volvo
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Сейчас отзыв автомобилей происходит только в Северной Америке. Коснется ли он других стран, пока не сообщается.
Шведский автопроизводитель Volvo отзывает в США почти 200 тысяч автомобилей 2001-2007-х годов выпуска из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Autonews.

"В частности, под этот отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего у водителя могут улететь металлические обломки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.

Затронет ли этот отзыв другие страны – пока не сообщается. На данный момент речь идет только про Северную Америку.

Источник: https://korrespondent.net/
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