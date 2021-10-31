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АвтоМото
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31 октября 21, 10:44
Audi увеличила запас хода электромобилей обновлением ПО
заправка
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Владельцы электромобилей Audi e-tron модельного ряда 2019 и 2020 годов получили бесплатное обновление ПО, после установки которого запас хода машин увеличится примерно на 20 км.
Обновить платформу можно в сервисных центрах Audi, а новые партии Audi e-tron 55 quattro будут сразу поставляться с последней версией ПО.

С обновлённым ПО запас хода Audi e-tron 55 quattro составил 441 км по стандарту WLTP, для Sportback заявлены 453 км. Программная платформа получила ряд оптимизаций, в том числе для увеличения полезной ёмкости аккумулятора. После обновления батарея e-tron 55 из всех своих 95 кВт·ч отдаёт 86 кВт·ч только на движение. Кроме того, оптимизировано управление передним электродвигателем. Теперь основною часть времени он отключён и обесточен — сразу оба двигателя включаются, только когда нужно больше мощности. «Это позволяет более эффективно использовать главное преимущество концепции асинхронности двигателей», — говорится в пресс-релизе.

Автопроизводитель также оптимизировал охлаждение. С модификацией системы управления снизился объёмный расход в контуре теплоносителя, а с ним снизилось и потребление энергии. Гибкая система терморегулирования из четырёх отдельных контуров в результате эффективнее охлаждает высоковольтные компоненты. Это важно для быстрой зарядки и длительного срока службы батареи, а также для стабильных ходовых качеств даже при высоких нагрузках.

Попутно Audi доложила об успехах своих электромобилей. Весной продажи линейки e-tron превысили 100 тыс. единиц, в Норвегии это самый продаваемый автомобиль. За пять минут машина заряжается до запаса хода в 110 км, а до 80-% отметки требуются 30 минут. Сеть из 275 тыс. станций присутствует в 26 европейских странах. Интеллектуальный алгоритм машины рассчитывает скорейший маршрут, принимает в расчёт дорожный трафик и манеру вождения владельца — и на основе этих данных составляет расписание зарядки машины.

Источник: https://internetua.com/
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