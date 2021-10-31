Toyota Alphard следующей генерации: подробности о новинке

Тогда же появятся официальные технические характеристики модели. Пока же приходится довольствоваться инсайдерской информацией.





По данным японского издания BestCarWeb, в новом поколении минивэн будет базироваться на новой модульной платформе – TNGA. На габаритах модели это практически не отразится. При прежней колесной базе в 3000 мм автомобиль станет короче на 10-15 мм, то есть достигнет в длину 1935-1940 мм.





Особое внимание в Тойота уделят подвеске и рулевому управлению. Это позволит улучшить маневренности и ходовые качества модели. Кроме того, за счет изменения расположения двигателя значительно снизит его центр тяжести.













Как будет выглядеть новинка – сказать сложно, но японское журналисты подготовили несколько эскизов. По их мнению, новый Toyota Alphard сохранит стиль предшественника, но получит более узкие фары. Исчезнет и основная особенность всех Альфардов – заваленная вперед вторая стойка крыши.













В движение новый вэн будет приводит гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Кроме него, автомобиль предложат и с традиционным ДВС. Речь о 2,4-литровом турбированном двигателе мощностью 280 л.с.











