Mercedes представил новую версию культового авто

Автопроизводитель Mercedes-Benz представил седьмое поколение культового автомобиля Mercedes-AMG SL. Об этом сообщается на сайте компании Mercedes-Benz.





Автомобиль оборудован системой полного привода, также у авто компоновка салона сделана по формуле 2+2. Новое поколение культового SL разработали в спортивном подразделении AMG.





В сравнении с предшественником новая модель получила увеличенную на 115 мм колесную базу и на 74 мм увеличенную длину. Также новое авто на 154 мм длиннее родстера AMG GT, который решено снять с производства.





Характерными чертами дизайна кузова являются длинная колесная база, короткие свесы, длинный капот, задняя часть салона с сильно наклоненным ветровым стеклом и мощная задняя часть.





Интерьер нового Mercedes-AMG SL трансформирует традиции первого родстера 300 SL в современную эпоху. При выходе на рынок новый SL представлен моделями с двумя уровнями мощности 4,0-литрового турбированного двигателя AMG V8.





Впервые за свою почти 70-летнюю историю SL доступен с системой привода, действующей на все четыре колеса. Две модели V8 в стандартной комплектации оснащены системой полного привода AMG.



















































