Toyota показала электромобиль с запасом хода 500 км

Интересно то, что экстерьер новинки выполнен в том же ключе, что и прототип. Более того, он практически идентичен. Это все та же футуристическая внешность и характерный интерьер.





Единственным весомым отличием последнего стал привычный нам круглый руль, хотя за доплату его могут заменить штурвалом. Его в Тойота называют One motion grip, поскольку он поворачивается всего на 150 градусов и управлять автомобилем можно не меняя хват.





В основе модели лежит новая электрическая платформа e-TNGA, предназначенная для автомобилей с передним, задним и полным приводом. Ее разработка велась совместно с Subaru. Габаритами Toyota bZ4X сравним с RAV4 – 4690 х 1860 х 1650 мм. Отличие только в размере колесной базы – 2850 мм против 2690 мм, что позволит электрокроссоверу предложить более просторный салон.













На рынке Toyota bZ4X предложат с передним и полным приводом. Мощность силовой установки моноприводной версии составит 204 л.с., полноприводной – 218 л.с. Время ускорения с места до 100 км/ч – 8,4 и 7,7 секунд соответственно.













Батарея в обеих версиях – литий-ионная на 71,4 кВтч. Запас хода полноприводного bZ4X заявлен на уровне 460 км, переднеприводного – 500 км. От скоростной зарядки мощностью 150 кВт батарея пополняется до 80% емкости за 30 минут.





Ценник нового электрического кроссовера Toyota bZ4X пока не озвучен. Старт продаж запланирован на начало 2022 года.



