Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
29 октября 21, 11:55
Mitsubishi представила гибридный кроссовер
Mitsubishi Outlander PHEV
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В новой модели Outlander PHEV была подвергнута значительным улучшениям система PHE и уделено внимание безопасному и комфортному вождению.
Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation представил гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщает Automotive World.

"Благодаря нашей технологии электрификации, которая обеспечивает экологичную езду, а также технологии управления всеми колесами для безопасности в любых погодных и дорожных условиях, мы уверены, что новый Outlander может сделать вождение еще более приятным и полноценным", - заявил президент компании Такао Като.

Новая модель Outlander PHEV была подвергнута значительным улучшениям, особое внимание уделено трем характеристикам: системе PHEV нового поколения, обеспечивающая более высокие ходовые качества и больший запас ход, безопасном и комфортном вождении в различных погодных и дорожных условиях и экстерьере с мощным внешним видом и современном интерьере.



Благодаря увеличению мощности передних и задних двигателей и аккумуляторной батареи примерно на 40 процентов, новая модель может продолжать движение в режиме EV и максимально избегать запуска двигателя даже при сильном нажатии на педаль акселератора.



Переход на аккумуляторную батарею большой емкости увеличило запаса хода на полной зарядке до 87 километров (в режиме WLTC) и обеспечивает достаточный запас хода даже при использовании таких функций, как кондиционер, и в то же время помогает снизить частоту зарядки. Увеличение емкости бензобака также расширило общий возможный диапазон при гибридном вождении.



Совершенно новый Outlander оснащен усовершенствованной технологией помощи водителю с однополосным движением MI-PILOT 7. Система управления объединяет адаптивный круиз-контроль (ACC) и систему удержания полосы движения (LKA), чтобы помочь водителю поддерживать дистанцию ​​между транспортными средствами.



Продажи начнутся в Японии 16 декабря, затем в Австралии и Новой Зеландии в первой половине 2022 года и в Северной Америке во второй половине 2022 года.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Фото: Нацполиция пересаживается на гибридные Mitsubishi
В Украину прибыли 600 Mitsubishi Outlander PHEV для полиции
В центре Киева столкнулись пять автомобилей (ФОТО)
В Европе тестируют новый минивэн Mitsubishi Delica
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Toyota показала электромобиль с запасом хода 500 км
noimageВ Украине вводятся новые дорожные знаки
noimageКультовый Ford Sierra вернут в производство
noimageMitsubishi Outlander PHEV 2023 получит большой аккумулятор
Лента новостей