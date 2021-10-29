Mitsubishi представила гибридный кроссовер

Автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation представил гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщает Automotive World.





"Благодаря нашей технологии электрификации, которая обеспечивает экологичную езду, а также технологии управления всеми колесами для безопасности в любых погодных и дорожных условиях, мы уверены, что новый Outlander может сделать вождение еще более приятным и полноценным", - заявил президент компании Такао Като.





Новая модель Outlander PHEV была подвергнута значительным улучшениям, особое внимание уделено трем характеристикам: системе PHEV нового поколения, обеспечивающая более высокие ходовые качества и больший запас ход, безопасном и комфортном вождении в различных погодных и дорожных условиях и экстерьере с мощным внешним видом и современном интерьере.













Благодаря увеличению мощности передних и задних двигателей и аккумуляторной батареи примерно на 40 процентов, новая модель может продолжать движение в режиме EV и максимально избегать запуска двигателя даже при сильном нажатии на педаль акселератора.













Переход на аккумуляторную батарею большой емкости увеличило запаса хода на полной зарядке до 87 километров (в режиме WLTC) и обеспечивает достаточный запас хода даже при использовании таких функций, как кондиционер, и в то же время помогает снизить частоту зарядки. Увеличение емкости бензобака также расширило общий возможный диапазон при гибридном вождении.













Совершенно новый Outlander оснащен усовершенствованной технологией помощи водителю с однополосным движением MI-PILOT 7. Система управления объединяет адаптивный круиз-контроль (ACC) и систему удержания полосы движения (LKA), чтобы помочь водителю поддерживать дистанцию ​​между транспортными средствами.













Продажи начнутся в Японии 16 декабря, затем в Австралии и Новой Зеландии в первой половине 2022 года и в Северной Америке во второй половине 2022 года.



