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29 октября 21, 11:46
В Украине вводятся новые дорожные знаки
дорожные знаки
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Нововведения коснутся дорожной разметки, велодорожки и др. Изменения вступают с понедельника, 1 ноября.

В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения - появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - написал он в Facebook.

Какие нововведения ждут водителей на дорогах Украины?

Появятся новые дорожные знаки

- жилая зона, 
- пешеходная дорожка,
- начало населенного пункта и его окончание,
- направление поворота, 
- места разрешенной остановки и стоянки,
- запрет движения транспортных средств, 
- автозаправочные/электрозарядные станции,
- место для зарядки электромобилей, 
- платная дорога и ее конец, 
- островок безопасности, 
- диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

Велодорожки

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

- новое определение велосипедной дорожки; 
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда; 
- указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения; 
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Белошицкий.
Korrespondent
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