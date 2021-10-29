В Украине вводятся новые дорожные знаки

В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения - появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - написал он в Facebook.

Какие нововведения ждут водителей на дорогах Украины?

Появятся новые дорожные знаки

- пешеходная дорожка,

- начало населенного пункта и его окончание,

- направление поворота,

- места разрешенной остановки и стоянки,

- запрет движения транспортных средств,

- автозаправочные/электрозарядные станции,

- место для зарядки электромобилей,

- платная дорога и ее конец,

- островок безопасности,

- диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное. К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная. Велодорожки Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно: - новое определение велосипедной дорожки; - новое определение велосипедной дорожки;

- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

- указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;