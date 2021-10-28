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28 октября 21, 17:32
Культовый Ford Sierra вернут в производство
Ford Sierra
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Ford Sierra возвращается – в Великобритании планируют воссоздать знаменитую модель 80-х. Причем, ее цена составит целых 254 тыс. долларов.
Над проектом работают компания CNC Motorsport AWS и гонщик Энди Раус. Конечно же, выпустят не простую Sierra, а знаменитый хот-хэтч RS500 от Cosworth.

С виду современный Ford Sierra 2022 ничем не отличается от предка, а вот начинку немного осовременят. Мощность 2,0-литрового турбомотора повысят с 225 до 575 л. с., установят новую 5-ступенчатую МКПП и самоблок.

Всего выпустят только три современных Ford Sierra RS500 и всех их окрасят в белый – как гоночные Форд 80-х. Следует отметить, что для британцев такие новоделы – не редкость, ведь подобным занимаются и Aston Martin, и Bentley, и Jaguar.







Источник: https://topgir.com.ua/
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