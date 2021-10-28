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АвтоМото
Новости
28 октября 21, 17:28
Mitsubishi Outlander PHEV 2023 получит большой аккумулятор
Mitsubishi Outlander PHEV 2023
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Уже есть данные об одной из самых важных частей внедорожника: аккумуляторной батарее.
Он имеет большую емкость и должен иметь больший запас хода.

Уходящий Outlander PHEV имел аккумуляторную батарею емкостью 13,8 кВт • ч, рассчитанную на расстояние от 35 до 38 км при полностью электрическом пробеге. Аккумулятор новой модели расширяется до 20 кВтч.

В цикле WLTP он способен обеспечить запас хода до 87 км, но цифры Агентства по охране окружающей среды США, вероятно, будут ниже. Увеличение емкости составляет около 45%, поэтому, применив это к пробегу, мы ожидаем около 51-56 км электрического диапазона. Это приблизило бы его к Ford Escape PHEV и Kia Sorento PHEV.

Mitsubishi также отметила, что расширился и бензобак, поэтому общий диапазон Outlander PHEV должен увеличиться. Несмотря на все это, подключаемый гибрид также сохраняет третий ряд сидений. Это связано с изменением заднего двигателя, в состав которого входит контроллер двигателя. В предыдущей модели контроллер располагался в салоне автомобиля, что не позволило увечили количество мест. Mitsubishi заявляет, что это освободило внутреннее пространство для самых задних сидений, а также уменьшило количество высокочастотного шума в салоне.

Что касается самой трансмиссии, Mitsubishi не делится подробностями. Все, что он сказал, это то, что Outlander PHEV по-прежнему имеет двойные электродвигатели, а также 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор, аналогичный текущей модели. В пресс-релизе Mitsubishi говорится, что электродвигатели более мощные, поэтому суммарная отдача должна превысить 221 л.с.

Outlander PHEV поступит в продажу в США во второй половине следующего года. По мере приближения даты продажи у нас должно появиться гораздо больше подробностей.

Источник: https://avtodream.org/
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