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АвтоМото
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27 октября 21, 12:55
Chevrolet Corvette Z06 дебютировал с атмосферным V8
Chevrolet Corvette Z06
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Chevrolet Corvette сменил поколение летом 2019 года, перейдя с переднемоторной компоновки на среднемоторную.
Теперь легендарная модель начала обрастать модификациями. Первым компания представила высокопроизводительный вариант Z06.

Суперкар доступен в кузове купе и кабриолет. От стандартной версии он отличается увеличенными боковыми воздухозаборниками, новым передним сплиттером и задним спойлером с плетенной пластиной. Благодаря этим дополнениям аэродинамические показатели модели стали значительно лучше. Прижимная сила на скорости 300 км/ч составляет 165 кг. Тем, кто хочет еще более эффектных показателей предложен пакет из углеродного волокна, который включает в себя крупный передний сплиттер, закрылки, массивное заднее антикрыло и аэродинамические ремни под днищем для максимальной прижимной силы и маневренности.

В движение Z06 приводит короткоходный 5,5-литровый безнаддувный двигатель V8 LT6 с двумя распредвалами, алюминиевым блоком и системой смазки с сухим картером. Мотор выдает 679 л.с. мощности и 623 Нм крутящего момента. Он сопряжен с восьмиступенчатым «автоматом» и системой заднего привода с самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением. Четыре патрубка выхлопной системы из нержавеющей стали, сосредоточены в центре заднего бампера. Динамические характеристики пока не раскрыты производителем.



Также в стандартную комплектацию входят адаптивные амортизаторы, тормоза Brembo диаметром 370 мм спереди и 380 мм сзади, шины Michelin Pilot Sport 4S Zp. К тому же Z06 поставляется с системой управления запуском, контролем тяги, системой Performance Traction Management и электронным дифференциалом повышенного трения для облегчения запуска. Для снижения веса в качестве опции предлагаются колеса из углеродного волокна, которые уменьшают неподрессоренную массу на 18,6 кг.

Ожидается, что производство Corvette Z06 начнется в 2022 году. Сборку наладят на заводе компании в Боулинг-Грин (штат Кентукки, США). Стоимость новинки пока не объявлена.



Источник: https://www.autocentre.ua/
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