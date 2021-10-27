Стоимость Tesla превысила невероятный рекорд

Таким образом, стоимость акций компании выросла на 12%, опередив предыдущий рекорд, который составлял 909, 68 миллионов долларов.





"Цена акций Тесла выросла в понедельник на 12%, достигнув уровня около 1025 долл., опередив предыдущий рекорд 909,68 долл., установленный в пятницу, и вытолкнув рыночную стоимость автопроизводителя чуть выше отметки 1 трлн долл.", – уточняется в сообщении.





Отмечается, что акции компании выросли на фоне объявления компании Hertz о закупке до конца года 100 тыс. автомобилей Tesla для своего автопарка.





Ранее BAGNET сообщал, что электромобили Tesla сейчас на пике популярности. Причем в Европе автомобили Илона Маска продаются лучше любых машин с двигателями внутреннего сгорания. В сентябре Tesla отгрузила клиентам 24 591 единицу Tesla Model 3, что на 58 % больше, чем в прошлом году.





Кроме того, американская компания подняла на $5 тыс. минимальную цену на свои самые дорогие модели Model S и Model X. Стоимость четырехдверного седана Model S Long Range выросла с $89 990 до $94 990. Когда Tesla впервые представила новую Model S в январе 2021 года, он стоил $80 тыс.



