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АвтоМото
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26 октября 21, 13:09
Tesla Model 3 в сентябре стала №1 по продажам в странах ЕС
Tesla Model 3
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Сенсационные результаты в сентябре зафиксированы на европейском рынке.
Первое место впервые занял электромобиль, и впервые в современной истории это импортная модель! Европейским бестселлером в сентябре стала Tesla Model 3 с результатом 24591 экземпляр. На втором месте — Renault Clio (18264 машины за месяц), а «серебро» взял хэтчбек Dacia Sandero (17988), который был лидером в июле и августе. Многолетний бестселлер Volkswagen Golf оказался только на четвертом месте: 17507 машин в сентябре.

При этом в статистике за три квартала (январь—сентябрь) Golf пока еще лидирует с результатом 176 тысяч машин, а Tesla Model 3 не попала даже в десятку.

О том, что европейский рынок стремительно меняется говорят и другие цифры статистики. Например, продано 221500 электромобилей и подзаряжаемых гибридов (23% рынка), тогда как дизельных машин реализовано только 167 тысяч (17% спроса). Всего лишь год назад эти доли рынка составляли 12% и 27% соответственно, а сегмент бензиновых машин сократился с 59% до 57%. Разномастные кроссоверы в сентябре заняли 46,5% европейского рынка.
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