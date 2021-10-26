Tesla Model 3 в сентябре стала №1 по продажам в странах ЕС

Первое место впервые занял электромобиль, и впервые в современной истории это импортная модель! Европейским бестселлером в сентябре стала Tesla Model 3 с результатом 24591 экземпляр. На втором месте — Renault Clio (18264 машины за месяц), а «серебро» взял хэтчбек Dacia Sandero (17988), который был лидером в июле и августе. Многолетний бестселлер Volkswagen Golf оказался только на четвертом месте: 17507 машин в сентябре.





При этом в статистике за три квартала (январь—сентябрь) Golf пока еще лидирует с результатом 176 тысяч машин, а Tesla Model 3 не попала даже в десятку.





О том, что европейский рынок стремительно меняется говорят и другие цифры статистики. Например, продано 221500 электромобилей и подзаряжаемых гибридов (23% рынка), тогда как дизельных машин реализовано только 167 тысяч (17% спроса). Всего лишь год назад эти доли рынка составляли 12% и 27% соответственно, а сегмент бензиновых машин сократился с 59% до 57%. Разномастные кроссоверы в сентябре заняли 46,5% европейского рынка.



