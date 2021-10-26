Представлен самый дорогой китайский внедорожник

Концерн FAW представил в Пекине новый Hongqi LS7. Это самый крупный внедорожник от производителя роскошных автомобилей для китайской элиты. И самый дорогой – цена превысит 100 тыс. долларов.





Hongqi LS7 2022 – большой рамный внедорожник длиной около 5,5 м. По размерам он сопоставим с Cadillac Escalade и немного схож с ним по дизайну. В то же время, передняя часть выполнена в духе Rolls-Royce Cullinan, что и неудивительно – дизайнер Hongqi Жиль Тейлор ранее работал именно в Rolls-Royce.













Салон Hongqi LS7 пока не рассекретили, но наверняка в отделке используют кожу и дерево. Скорее всего, будут доступны версии на 6 и 7 мест.





Также известно, что именно на внедорожном LS7 дебютирует новый турбированный V8 разработки FAW. Он развивает 659 л. с. и обладает крутящим моментом в 850 Н∙м.













Hongqi – старейший автопроизводитель Китая: он выпускает представительские модели с 1958 года и ими пользовались все руководители страны начиная с Мао Цзэдуна. Сейчас компания активно расширяет линейку и даже начала выпускать роскошные электрокроссоверы.



















