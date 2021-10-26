Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.67
USD
26.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
26 октября 21, 13:01
Представлен самый дорогой китайский внедорожник
Hongqi LS7
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Hongqi LS7 — 5,5-метровый рамный внедорожник с мощным V8 под капотом. Предложат версии модели на 6 и 7 мест.
Концерн FAW представил в Пекине новый Hongqi LS7. Это самый крупный внедорожник от производителя роскошных автомобилей для китайской элиты. И самый дорогой – цена превысит 100 тыс. долларов.

Hongqi LS7 2022 – большой рамный внедорожник длиной около 5,5 м. По размерам он сопоставим с Cadillac Escalade и немного схож с ним по дизайну. В то же время, передняя часть выполнена в духе Rolls-Royce Cullinan, что и неудивительно – дизайнер Hongqi Жиль Тейлор ранее работал именно в Rolls-Royce.



Салон Hongqi LS7 пока не рассекретили, но наверняка в отделке используют кожу и дерево. Скорее всего, будут доступны версии на 6 и 7 мест.

Также известно, что именно на внедорожном LS7 дебютирует новый турбированный V8 разработки FAW. Он развивает 659 л. с. и обладает крутящим моментом в 850 Н∙м.



Hongqi – старейший автопроизводитель Китая: он выпускает представительские модели с 1958 года и ими пользовались все руководители страны начиная с Мао Цзэдуна. Сейчас компания активно расширяет линейку и даже начала выпускать роскошные электрокроссоверы.





Источник: https://focus.ua/
Ещё по теме:
Mercedes-Benz вывела на тесты новый внедорожник
Внедорожный Porsche 911 представят на следующей неделе
Ford отзывает более 660 тысяч внедорожников в США
Китайский клон Mercedes GLS получился дороже оригинала
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Tesla Model 3 в сентябре стала №1 по продажам в странах ЕС
Лента новостей